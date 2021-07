Ministro senegalês da Justiça em Bissau para renovar cooperação judicial.

Malick Sall, ministro seneglaês da Justiça iniciou a 2 de Julho de 2021 uma visita à Guiné-Bissau , com o objectivo de reforçar a cooperação judicial entre as autoridades de Bissau e Dakar.

A missão à Bissau de três dias do Ministro senegalês da Justiça, Malick Sall tem por finalidade assinar quatros acordos judiciais, com o seu homólogo da Guiné-Bissau, Mamadu Iaia Djaló.

As convenções de extradição, transferência de presos condenados, assim como acordos nos domínios Penal Civil e Comercial, vão marcar uma nova etapa na cooperação judicial entre a Guiné-Bissau e o Senegal, iniciada desde 1975.

Segundo o director-geral da Justiça da Guiné-Bissau, Degol Mendes, os países precisam de estar à altura dos novos desafios do crime organizado.

"Hoje em dia, nós temos outros desafios aos quais o mundo está confrontado, tanto no domínio do cibercrime, no domínio de branqueamento de capitais, onde interessa tanto a Guiné-Bissau como o Senegal operarem para aumentar a capacidade de combate a nível regional. Quatro acordos de cooperação estão na agenda, um deles no domínio da extradição: os guineenses que eventualmente tenham de responder perante a justiça mas que não se encontram no país e estão no Senegal, serão extraditados à luz desses acordos e vice-versa", explicou Mendes.

As autoridades de Bissau e Dakar perspectivam investigações conjuntas no domínio judicial, para fazer face aos desafios de crime organizado transfronteiriço, tráfico, branqueamento de capitais e terrorismo.

De acordo com o programa de visita de Malick sall, para além de uma comunicação final conjunta, o ministro da Justiça do Senegal efectuará visitas de cortesia ao Primeiro-ministro e ao Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló.

