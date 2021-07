Humilhação e violência contra 3 jovens de Bafatá geram revolta na sociedade civil guineense

Ontem, três jovens activistas, entre os quais um membro do Conselho Regional da Juventude foram detidos e brutalizados pela polícia em Bafatá quando se preparavam para organizar uma manifestação, supostamente não autorizada, para reclamar o restabelecimento da água e da electricidade que falham há seis meses naquela zona do leste da Guiné-Bissau. Tanto a liga guineense dos direitos humanos como o Conselho Nacional da Juventude condenaram o sucedido.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com Aissatu Djalo, Presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), dois dos jovens foram humilhados "deitados no chão numa água suja parada já há vários dias na rotunda de Bafatá" e o terceiro, um membro do Conselho Regional da Juventude de Bafatá "foi espancado". Permaneceram detidos na esquadra local e acabaram por ser soltos no final do dia, segundo indica ainda a dirigente do CNJ.

Em comunicado, divulgado hoje, o CNJ denuncia o que a seu ver, "demonstra o tamanho da ignorância da missão das forças de segurança e, por outro lado, indica como o sector está a ser banalizado, abrindo precedentes para mais abusos”.

A dirigente da organização, Aissatu Djalo, refere que vai ser dado apoio para os jovens "colocarem uma acção judicial contra os agentes policiais e o comissário regional da ordem pública de Bafatá porque ele apoiou também este acto", a responsável indicando ainda que pretende exigir que relativamente "aos agentes envolvidos neste caso, possa ser instaurado um processo disciplinar e expulsos da corporação porque não estão a proteger a cumprir aquilo que é a missão das forças de segurança que é proteger e dar segurança à população".

Aissatu Djalo, Presidente do Conselho Nacional da Juventude

Por outro lado, Aissatu Djalo recorda que "foi alertado o Ministério do Interior para pôr fim à proibição das manifestações, tortura e detenção das pessoas que fazem manifestações no país em geral" e que "independentemente de estarem a proibir a manifestação que é um direito consagrado na Constituição, também estão a cometer graves violações contra os Direitos Humanos porque ninguém mesmo deve ter esse tratamento independentemente daquilo que são as circunstâncias".

Aissatu Djalo acrescenta ainda que "se não forem tomadas medidas urgentes vamos colocar os jovens na rua a nível de todo o país para exigir que sejam responsabilizados aqueles que estão a cometer essas violações dos Direitos Humanos no país".

No mesmo sentido, a Liga Guineense dos Direitos Humanos que ontem no final do dia expressou em comunicado o seu repúdio perante a actuação policial que qualificou de “nojenta e criminosa”, também "exige a identificação e consequente responsabilização criminal dos seus autores”.

Na óptica de Vitorino Indeque, vice-presidente da Liga, "este governo quer amedrontar as pessoas e todos aqueles que pretendem reivindicar qualquer coisa. Sempre nos pautamos pela ideia de quando um governante está a dirigir, se a população está a chamá-lo à atenção através da manifestação, isto é uma forma de os próprios governantes melhorarem a sua performance", este responsável recordando ainda que o direito de manifestar está consagrado na lei.

Vitorino Indeque, vice presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro