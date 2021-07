Sporting Clube da Guiné Bissau sagra-se campeão da Primeira Divisão de Futebol

O jogo contra o Sport Bissau e Benfica, assim como os festejos, decorreram em ambiente de fair play, com um abraço especial entre o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira e Braima Camará, do Madem-g15, que assistiram nas bancadas.

Depois de 14 anos, o Sporting Clube da Guiné-Bissau volta a sagrar-se campeão nacional da primeira divisão em futebol ao vencer o seu rival direto o Sport Bissau e o Benfica, por 1-0.

O único tento do dérbi foi apontado por Denis Djedju, o melhor marcador da temporada com 15 golos.

Foi um ambiente de festa desportiva, mas também política entre os grupos de claques que aplaudiam as presenças do lídere do PAIGC, Domingos Simões Pereira, sportinguista, e Braima Camará do Madem-g15 e também antigo Presidente do Benfica.

Domingos Simões Pereira, sportinguista, e Braima Camará, do Madem-g15, antigo presidente do Benfica, deixaram as rivalidades políticas de lado. © Mustafa Cassama

Também Iaia Djaló do Partido da Nova Democracia, sportinguista, e Agnelo Regalla da União pra Mudança-UM, benfiquista, não faltaram ao encontro.

Domingos Simões Pereira e Braima Camará, dois líderes protagonistas da política nacional nos últimos cinco anos, abraçaram-se nas bancadas, dando um sinal forte de reconciliação e paz.

Carlos Alberto Teixeira, Presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau afirma que a Federação acaba de transmitir uma mensagem forte de união, a partir do futebol para todo país.

"Para podermos desenvolver o nosso sector desportivo, precisamos que os polítciso se entendam e se nunam a volta da casa nacional. Comçou aqui à volta dessa ação d einclusão e mesngaem forte da federação. Vamos continuar o nosos papel para podermos solidificar o futebol da Guiné Bissau e o nosso país", disse Carlos Alberto Teixeira.

A próxima época desportiva contará com 16 equipas da Primeira Divisão, com as subidas das formações “Arrados de Nhacra, FC Binar, Massaf Sport de Cacine e FC Cupelum”. Para a segunda divisão, serão 22 equipas, contando com as descidas do Desportivo Recreativo de Gabú e FC Nuno Tristão de Bula.

