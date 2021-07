Forças de segurança dispersam manifestação da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné

As forças da segurança dispersaram hoje a manifestação organizada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG).

A manifestação foi dispersada pela polícia com disparos de gás lacrimogéneo logo ao início da concentração junto à sede da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné.

Esta seria a primeira de várias manifestações convocadas pela Central Sindical-UNTC, no âmbito das celebrações do Dia Nacional dos Trabalhadores, que se assinala a 3 Agosto, para exigir aumentos salariais como forma de fazer face aos novos impostos e pagamentos em atraso, em cumprimento do memorando assinado com o governo.

Perante o sucedido, Julio Mendonça, Secretário-geral da UNTG, teceu duras críticas às autoridades pela intervenção policial que atingiu quatro trabalhadores.

"Tomámos conhecimento de que existem quatro feridos, que já foram encaminhados para o hospital. Nós responsabilizamos por esse incidente/ violação os principais responsáveis do país, o Presidente, o primeiro-ministro e o ministro do interior. Nós deixámos claro que as razões da nossa luta que foram sentidas pelo próprio povo. Os impostos foram alargados e os salários diminuídos. A lei não permite a baixa dos salários", defendeu o responsável.

As manifestações foram convocadas numa altura em que a principal central sindical observa a sétima onda de paralisação na função pública.

