Presidente em exercício da UA terminou visita de 24 horas na Guiné-Bissau

Félix Tshisekedi esteve juntamente com Umaro Sissoco Embaló na Fortaleza de Amura, actual Estado-maior General das Forças Armadas, onde depositou uma coroa de flores no Mausoléu Amílcar Lopes Cabral, neste dia 18 de Julho de 2021.

O chefe de Estado da RDC, Felix Tshisekedi, Presidente em exercício da União Africana terminou hoje a sua visita oficial à Guiné-Bissau. Uma visita durante a qual defendeu o fim das sanções à Guiné-Bissau, enquanto o seu homólogo, o Presidente Umaro Sissoco Embaló expressou o anseio de estreitar os elos de cooperação com o Congo Democrático.

A capital Bissau, por um período de 24 horas, foi elevada a cidade capital do continente africano pela visita oficial do Presidente da União Africana, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

O Presidente Tshisekedi manteve um encontro restrito com o Presidente Umaro Sissoco Embaló, seguido do encontro bilateral entre as duas delegações técnicas no quadro do reforço das relações de cooperação e de amizade entre Bissau e Kinshasa.

Tshisekedi esteve na Fortaleza de Amura, actual Estado-maior General das Forças Armadas, onde depositou uma coroa de flores no Mausoléu Amílcar Lopes Cabral, fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, em memória dos combatentes da Liberdade da Pátria.

No final da visita, e durante a comunicação conjunta, o Presidente Tshisekedi reconheceu os esforços das autoridades de Bissau para a estabilização do país e, defendeu que chegou a altura de levantar as sanções impostas pelas Nações Unidas a uma dezena de chefias militares guineenses na sequência do golpe de Estado de 2012.

"Vou interceder para que estas sanções sejam levantadas porque hoje a Guiné-Bissau é uma democracia", garantiu o Presidente congolês.

Por sua vez, o Presidente Umaro Sissoco Embaló garante que a Guiné-Bissau está a trilhar os caminhos da paz e estabilidade rumo ao desenvolvimento.

"A nossa geração tem a grande responsabilidade de procurar novos caminhos capazes de nos conduzir à paz e estabilidade política e de permitir o desenvolvimento sustentável e harmonioso que respondam aos anseios da nossa população", declarou o Presidente guineense.

De referir que o Presidente Tshisekedi que já deixou Bissau, efectuou esta visita no âmbito de uma digressão que o conduziu as Repúblicas de Gabão e da Guiné-Conacri.

