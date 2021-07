Guiné Bissau

Umaro Sissoco Embaló defende que Guiné Bissau não é uma ditadura

Áudio 01:33

Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné Bissau, diz que não é um ditador em resposta ao partido MADEM-G15. © Jornal O Democrata

Texto por: Aliu Candé 4 min

O Presidente da República afirmou que na Guiné-Bissau existe separação de poderes, que não há ditadura, mas também não vai permitir desordem, porque os partidos não são propriedade de ninguém, na sequência de apelos à demissão do procurador da República após Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC ter sido impedido de sair do país.