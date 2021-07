Na Guiné-Bissau protestos decorrem sem incidentes, e forte dispositivo policial

A marcha, organizada pela central sindical UNTG, decorreu, esta manhã, na capital guineense, sem incidentes e, com fortes medidas de segurança, contrariamente à última manifestação que foi dispersada pela polícia com gás lacrimogéneo.

Algumas centenas de manifestantes percorreram o trajecto entre as sedes da UNTG e do Benfica junto ao Estádio Lino Correia e foram assistidas por forte dispositivo de segurança.

A ocasião serviu para o Secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, reiterar a continuidade da luta sindical até que haja a dignificação da classe trabalhadora guineense, contra a vontade dos deputados da Nação.

"Os deputados, os que estão na Assembleia, não estão a representar o povo da Guiné-Bissau. Estão a representar apenas os interesses partidários e seus interesses pessoais, nada mais. Mas nós vamos continuar a luta para conquistar a dignidade do povo guineense."

A maior central sindical guineense exige o cumprimento do memorando assinado e a fixação do salário mínimo nacional em cem mil francos CFA, defende Júlio Mendonça.

"Quando entraram, assinaram uma adenda. Simplesmente estamos a exigir o seu cumprimento. Porque o país agora não tem salário mínimo nacional. Isso é grave para um país que já vai quase com 47 anos de independência. É preciso que a lei seja respeitada e seja a realidade no país."

A cumprir já a sétima onda de paralisação parcial na Função Pública, a UNTG decidiu organizar manifestações que vão culminar com as celebrações do Dia Nacional dos Trabalhadores a 3 de Agosto.

