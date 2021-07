Guiné-Bissau

Idrissa Djaló: É preciso “sair do ciclo da partidocracia”

O Partido da Unidade Nacional organizou, este sábado, uma jornada de portas abertas destinada aos jovens com vista à apresentação da visão de uma nova Guiné-Bissau. © Aliu Candé

O Partido da Unidade Nacional organizou, este sábado, uma jornada de portas abertas destinada aos jovens com vista à apresentação da visão de uma nova Guiné-Bissau. O líder do partido, Idrissa Djaló, afirma que é preciso “sair do ciclo da partidocracia”.