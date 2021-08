Recolher obrigatório devido à covid-19 começa hoje na Guiné-Bissau

Segundo o decreto que estipula o estado de calamidade no país, o recolher obrigatório começa às 20h e vai até as 05h, como forma de travar a evolução dramática da terceira vaga da pandemia, que ceifou a vida a 115 pessoas.

Publicidade Continuar a ler

As restrições no âmbito do novo estado da calamidade, para os próximos 15 dias, incluem ainda cercas sanitárias às localidades de Bissau, Safim, Prabis, arredores da capital e, limitam também a circulação nas regiões do interior, conforme a área geográfica jurisdicional.

As novas medidas anunciadas pelo governo não abrangem os agentes de saúde, defesa e segurança, comunicação social, agências humanitárias, agentes de negócios envolvidos no escoamento da castanha de caju, principal produto de exportação do país, bancos, combustíveis, tribunais entre outros.

O decreto ressalva, também, a situação de urgência sanitária e as viagens aéreas, marítimas e terrestres para estrangeiro, com apresentação do certificado do teste negativo de Covid-19.

No decreto lê-se ainda que as fronteiras da Guiné-Bissau mantêm-se abertas, e as entradas só serão feitas mediante as condições fixadas.

O diploma proíbe a realização de eventos sociais, culturais e políticos, e declara o encerramento das discotecas, salas de festas, bares e outros locais de diversão, assim como o exercício em colectivo das actividades religiosas nas mesquitas, igrejas, locais de culto e rituais tradicionais.

Com uso obrigatório da máscara, distanciamento e lavagem das mãos, os mercados passam a funcionar a partir das 05h até 15h, de segunda a sextas-feira. Os fins-de-semana são dias de limpeza e saneamento.

Os supermercados, minimercados, bancos e agências de telecomunicações passam a funcionar até às 18h.

Os restaurantes e pastelarias funcionarão até as 18h em regime especial de entrega.

Ao todo, a Guiné-Bissau registou até 25 Agosto mais 5 mil e 600 casos, 4.693 recuperados, 862 casos activos, 347 pessoas internadas e 115 óbitos.

Há uma semana, o Estado-Maior General das Forças Armadas condicionou a entrada de militantes e civis nos quartéis com apresentação do Certificado de Vacina Anti-Covid19, incluindo o Hospital Militar Principal em Bissau.

Por seu lado, o Alto-Comissariado para COVID-19, prossegue com a campanha de vacinação, agora alargada mais regiões através dos Centros de Saúde e Postos Móveis.

No quadro do Plano Nacional de Vacinação, o Alto-Comissariado para COVID-19 envolve a Saúde Militar na campanha de imunização e conta utilizar as estruturas sanitárias da Diocese em todas as regiões.

O Alto Comissariado contabiliza mais 40 mil pessoas já vacinadas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro