Pandemia: Guiné-Bissau fustigada pela variante Delta da Covid-19

Aliu Candé

A Guiné-Bissau está a ser fustigada pela variante Delta do vírus SARS-CoV 2, altamente contagiosa, com propagação mais rápida e com maior número de infecções, uma situação preocupante, conforme confirma o Alto Comissariado para a COVID-19. Foram tomadas medidas drásticas para travar a propagação da doença.