Guiné-Bissau

PR guineense pede compreensão face às restrições impostas para combater covid-19

Áudio 01:29

Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. SEYLLOU / AFP

Texto por: Aliu Candé 4 min

O Presidente da Guiné-Bissau apela à compreensão da população e ao respeito das medidas restritivas impostas na sequência do estado de Calamidade em vigor. Nos últimos dias, várias sensibilidades nacionais contestaram as medidas, tendo apelado à intervenção do Chefe de Estado para minimizar o sofrimento das populações, devido à paralisação do país.