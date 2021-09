Guiné-Bissau

Responsáveis de Hospital Simão Mendes em greve na Guiné apresentam demissão

Fernando Vaz, porta-voz do governo guineense, em conferência de imprensa sobre a greve do sector da saúde, no dia 21 de Setembro de 2021. © Aliu Candé/RFI

Texto por: Aliu Candé 4 min

Oito directores de serviços do Hospital Simão Mendes, em Bissau, apresentaram demissão em bloco em consequência da colocação dos médicos militares. Os médicos e enfermeiros da saúde militar foram chamados para atender doentes no maior centro hospitalar do país como forma de salvar vidas, devido ao boicote dos médicos civis. O Governo, em conferência de imprensa, criticou a atitude dos sindicatos, que considera bárbara e criminosa. Mais pormenores com Aliu Candé.