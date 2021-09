Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: magistrados posicionam-se sobre acções contra grevistas do sector da saúde

Áudio 01:31

Hospital Simão Mendes, Bissau. Liliana Henriques / RFI

Texto por: Aliu Candé 3 min

Os magistrados do Ministério Público querem uma investigação isenta e imparcial para responsabilizar autores do boicote no sector de saúde. A reacção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vem uma semana depois do Procurador-geral da República ter ordenado a abertura de inquéritos para apurar eventuais responsabilidades criminais de líderes sindicais do sector de saúde que alegadamente teriam incitado ao boicote que paralisou hospitais e centros de saúde do país.