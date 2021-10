Futebol: Guiné-Bissau perdeu frente a Marrocos por 5-0 em jogo polémico

A Selecção guineense de futebol perdeu por 5-0 na deslocação a Marrocos num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos antes do play-off de acesso ao Mundial de 2022. Um encontro que a Guiné-Bissau não queria disputar visto que uma grande parte dos jogadores e da equipa técnica passou a noite no hospital com vómitos e diarreia.

Após uma noite complicada, em que vários jogadores e elementos da equipa técnica estiveram no hospital, o comissário do jogo entre Marrocos e a Guiné-Bissau decidiu que o encontro se deveria realizar.

Contra a vontade da Federação Guineense de futebol, os Djurtus tiveram que entrar dentro das quatro linhas para defrontar a selecção marroquina.

O resultado final acabou por ser uma vitória fácil por 5-0 de Marrocos frente a uma selecção guineense debilitada.

Os tentos foram apontados por Achraf Hakimi, Imrân Louza, Ilyas Chaira, Ayoub Kaabi e Munir El-Haddadi.

Nas redes sociais, a Federação de Futebol da Guiné-Bissau admitiu que tinha apresentado um protesto neste jogo: «O comissário do jogo após ter reunido com a delegação guineense, decidiu que se vai jogar, apesar de todas as evidências que há sobre a intoxicação alimentar que abalou os jogadores e a equipa técnica. A FFGB fez chegar através de uma carta o protesto sobre este jogo, junto com o relatório médico, contamos trazer mais detalhes sobre esse assunto. Lamentamos essa situação, mas seguiremos fortes! Em nome do Fair Play e a verdade desportiva, tem que ser apurado a verdade e responsabilizado o culpado por tudo isso...».

Com este resultado, Marrocos lidera o Grupo I com seis pontos, enquanto a Guiné-Bissau está no segundo lugar com quatro pontos. A Guiné Conacri ocupa a terceira posição com dois pontos enquanto o Sudão está no último posto com apenas um ponto.

De notar que no outro encontro do grupo o Sudão e a Guiné Conacri empataram a uma bola.

Uma noite no hospital

A notícia caiu por volta das 2h42 da manhã da quarta-feira 6 de Outubro de 2021: os jogadores da Guiné-Bissau estavam com vómitos e diarreia desde o jantar de terça-feira e foram para o hospital em Marrocos.

Os atletas guineenses, a equipa técnica e a comitiva estavam a preparar o jogo na terça-feira 5 de Outubro, tendo aliás treinado no complexo desportivo Prince Moulay Abdellah em Rabat.

No entanto, durante a noite de terça para quarta-feira, quase todos os jogadores e elementos da equipa técnica tiveram de ir para o hospital visto que estavam com vómitos e diarreia desde o jantar.

Apesar desta situação complicada, o jogo realizou-se e os marroquinos venceram por 5-0.

