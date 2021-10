Guiné-Bissau/França

Guiné-Bissau e França abordam crises na África ocidental

Presidentes guineense e francês no Eliseu, em Paris, a 15 de Outubro de 2021. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Miguel Martins com Lusa 3 min

Os presidentes francês e guineense abordaram as crises na África Ocidental, nomeadamente os golpes de Estado no Mali e na Guiné Conacri, aquando da visita de Umaro Sissoco Embaló ao Palácio do Eliseu nesta sexta (15 de Outubro). O presidente da Guiné-Bissau foi saudado pelo seu anfitrião, Emmanuel Macron, pelo seu papel em prol da estabilidade interna, mas também regional.