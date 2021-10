Guiné-Bissau vai começar vacinação em massa contra a Covid-19

Cartaz do Ministério da saúde da Guiné-Bissau numa parede da capital guineense.

Na Guiné-Bissau, a campanha de vacinaçao em massa contra a covid-19 arranca dia 25 de Outubro, na próxima segunda-feira. A campanha está orçada em cerca de um milhão de dólares.

Publicidade Continuar a ler

Com duração de dez dias, a Campanha de Vacinação Alargada está orçada em cerca de um milhão de dólares, anunciou, esta terça-feira, o Secretário-geral do Alto Comissariado para a COVID-19, Plácido Cardoso.

Esta primeira campanha de imunização em massa, que arranca segunda-feira, visa atingir os 70% da população até ao final do ano, através de um plano amplo de vacinação móvel, avançada e fixa para as onze áreas sanitárias do país.

A Guiné-Bissau atravessa a terceira vaga da pandemia, observando o Estado de Calamidade que termina no próximo dia 26 de Outubro.

Até aqui foram registados 141 óbitos provocados pela Covid-19, no universo de 6.130 casos acumulados. Segundo o Alto Comissariado para COVID-19, o país dispõe de mais de meio milhão de vacinas e mais de 120 mil pessoas já receberam a primeira e a segunda dose, equivalente a 12% da população.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro