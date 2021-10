Eleição Presidente Supremo Tribunal Justiça/Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Aprovada suspensão de dois magistrados e instaurados processos

Supremo Tribunal de Justiça, Bissau. © Jornal O Democrata

Aliu Candé

A polémica em torno da eleição do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ganha novos contornos. O Conselho Superior da Magistratura Judicial aprovou a suspensão dos magistrados, Amadu Djaló e Kátia Lopes e instaurou o consequente processo disciplinar que poderá ser agravado com procedimento criminal.