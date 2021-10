Greve ensombra vacinação contra covid-19 na Guiné-Bissau

Na Guiné-Bissau o Ministro da Saúde Pública desmente a informação sobre eventual requisição civil nas Universidades e Faculdades de Medicina, para fazer face à greve dos profissionais de saúde e assegurar a campanha de vacinação alargada contra a Covid-19 que foi lançada na segunda-feira.

.O Governo e Alto Comissariado para COVID-19 lançaram a campanha de vacinação em massa para imunização da população contra COVID-19, numa altura em que os hospitais e centros de saúde se encontram paralisados, devido à greve dos profissionais de saúde.

A situação foi agravada pela detenção de dois dirigentes sindicais, acusados pelo Ministério Público de terem incentivado a adesão à greve, incorrendo no crime de Omissão de Auxílio.

O ministro de saúde, Dionísio Kumbá, lamenta a situação desastrosa herdada nos Hospitais e Centros de Saúde em reconhecimento do impacto da paralisação, mas afirma que o Governo vai insistir em dialogar com os sindicalistas para encontrar uma saída.

"Quero aqui desmentir categoricamente que nunca, em nenhum momento, pronunciei esta palavra, que vou requisitar os estudantes do terceiro ano de enfermagem. Mas nós estamos, neste momento, abertos. Passo o diálogo. Desde que cheguei ao Ministério da Saúde há cinco meses encontrei uma situação muito desastrosa", declarou Dionísio Kumbá.

O Ministro da Defesa Nacional, general Sandji Fati defende que os 12% da população vacinada representam um desafio enorme para a sobrevivência da população.

"Para a nossa própria sobrevivência, 12% representa muito pouca coisa, Sr ministro da Saúde e Alta autoridade. Temos que fazer um esforço. Existem meios, quer humanos e financeiros. É importante continuarmos a trabalhar ", disse por seu lado o general Fati.

O Secretário do Alto-Comissariado para COVID-19, Plácido Cardoso anunciou o lançamento da emissão do certificado digital no âmbito da resposta nacional para o aumento da taxa de cobertura da vacina.

" No decurso dos próximos dias faremos o lançamento da emissão do certificado digital de vacinação, que representa mais uma vez um evento importante para para dar um contorno à todo o trabalho", concluiu Plácido Cardoso, durante uma conferência de imprensa conjunta em Bissau.

O Alto Comissariado para COVID-19 conta lançar, na próxima semana, a campanha focalizada nas mulheres grávidas e férteis e perspectiva, até final de 2021 vacinar, pelo menos 70% da população.

O Estado de Calamidade, em vigor, termina na terça-feira, 26 de Outubro de 2021. A Guiné-Bissau, registou até a data 141 óbitos num total de 6131 casos acumulados de Covid-19.

Entretanto um comunicado do Conselho de ministros reconhece a "necessidade de requisição civil por um período que vai até 31 de Dezembro de 2021".

Médicos e técnicos de saúde reformados e da brigada médica cubana são requisitados para o efeito, pode ler-se no comunicado assinado pelo vice primeiro-ministro Soares Sambú.

