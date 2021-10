Campanha de vacinação guineense com 26 mil vacinas por escoar até amanhã

As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau têm a missão quase impossível de salvar 26 mil doses de vacinas Astrazeneca a vencer já amanhã. Devido à fraca adesão da população aos postos de vacina, para superar os cerca de 13% da população imunizada, o Governo lançou um vibrante apelo à colaboração e envolvimento de todos para garantir a sobrevivência da população.

A corrida contra o relógio foi anunciada pelo Ministro da Saúde Pública no início da campanha de vacinação em massa contra covid -19. Dionísio Cumba conta que 26 mil doses de vacina vão vencer no final do mês, ou seja amanhã.

"Vamos concentrar-nos aqui no sector autónomo para consumarmos as 26 mil doses das vacinas que vão vencer a 31 de Outubro e depois avançar com as outras vacinas que têm tempo ainda para serem administradas à nossa população", declarou o governante.

Passaram 5 dos 10 dias da campanha de vacinação em massa contra a covid-19, a greve nos hospitais e centros de saúde continua a ensombrar os trabalhos de imunização, apesar do envolvimento da equipa médica cubana, técnicos de saúde e vários voluntários.

A Guiné-Bissau tem um arsenal de pouco mais de 600 mil doses de vacinas para imunizar 70% da população. Deste número, uma boa parte ficará fora do prazo de validade neste mês, outra parte no final de Novembro e Dezembro.

No meio desta situação e apesar da diminuição drástica do número das contaminações e óbitos, o governo decretou 90 dias, do Estado de Alerta à Saúde Pública em detrimento do Estado de Calamidade.

O decreto destaca a obrigatoriedade de vacinar para circular nos transportes públicos rodoviários e fluviais, assim como o uso de máscara fácil nos locais públicos e a lavagem das mãos.

A partir de 10 de Novembro, os professores, funcionários e estudantes do ensino superior são obrigados a vacinar ou apresentar o certificado de teste negativo.

O decreto autoriza a retomada das práticas do desporto, reuniões, comícios, bem como o funcionamento das discotecas, salas de festa e outros locais de diversão.

Enquanto isso, o Estado-maior geral das Forças Armadas já havia condicionado a entrada nas unidades militares e para militares, incluindo o Hospital Militar Principal com a apresentação do Cartão de Vacina anti-covid-19.

Já na próxima segunda-feira, o Alto-Comissariado para a covid-19 começa a emissão do certificado digital de covid-19.

De referir que a Guiné-Bissau registou um total de 141 óbitos sobre 6.131 casos acumulados desde o início da pandemia de coronavírus.

