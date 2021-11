Reunião de Parlamento de Guiné-Bissau aborda revisão de lei fundamental

Assembleia Nacional Popular, em Bissau. O Parlamento bissau-guineense iniciou a 4 de Novembro de 2021 uma maratona parlamentar que dura até Dezembro do mesmo ano e durante a qual vai ser discutida a revisão da lei fundamental do país da África ocidental.

O parlamento guineense encetou quinta-feira a sua agenda de discussões que inclui nomeadamente o estatuto do combatente da liberdade da pátria ou ainda o projeto de lei que altera o estatuto dos deputados e sobretudo a polémica revisao da constituiçao que coloca os parlamentares e o presidente da republica em rota de colisão.

A sessão iniciada a 4 de Novembro deve decorrer até 15 de dezembro 2021.

Esta perspectiva apresenta-se no condicional porque paira no ar o espectro de dissolução do parlamento, conforme um aviso feito pelo Presidente guineense Umaro Sissoco Embalo, há duas semanas.

O parlamento e o Presidente guineense estão de costas voltadas, quanto à revisão da Constituição da República.

O Presidente criou uma comissão para preparar o novo texto constitucional, que os juristas dizem apontar para o presidencialismo puro.

Por seu lado o Parlamento também tem em marcha um processo de revisão constitucional, que aponta para o semipresidencialismo com pendor parlamentar.

A sessão de 4 de Novembro de 2021, vai apreciar a proposta de revisão constitucional do parlamento, um facto que poderá desencadear um conflito com o presidente da República do país da África ocidental .

O Presidente guineense pediu a assistência da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) para fazer avançar a sua proposta de revisão constituciona.

O Parlamento viu na iniciativa, um acto contrário à soberania, lembrando que é da sua exclusiva responsabilidade qualquer iniciativa da revisão da Constituição.

Além desta polémica sobre a lei fundamental bissau-guineense, a sessão parlamentar deve apreciar mais 19 pontos, entre os quais o estatuto do combatente da liberdade da pátria, o projeto de lei que altera o estatuto dos deputados, bem como do estatuto do Conselho Nacional de Comunicação Social.

A sessão não vai analisar o Orçamento Geral do Estado para 2022, tal como estava previsto.

O dia de 4 de Novembro de 2021 ficou marcado por jogadas táticas das bancadas parlamentares sobre a fixação definitiva da ordem dos trabalhos, isto é, a hierarquização dos pontos que vão ser debatidos.

