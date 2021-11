Grande apreensão de droga em Guiné-Bissau proveniente de tráfico internacional

A polícia Judiciária da Guiné-Bissau revelou a 5 de Novembro de 2021 que apreendeu uma importante quantidade de droga, proveniente de uma rede de tráfico internacional, com a qual poderiam estar envolvidos, indivíduos da sociedade bissau-guineense.

Na Guiné-Bissau, um funcionário da TAP de Bissau e um antigo capitão das Forças Armadas guineenses fazem parte de um grupo de seis pessoas detidas em Bissau por suspeita de tráfico de droga, segundo indicou fonte policial referindo ter apreendido uma importante quantidade de cocaina.

Publicidade Continuar a ler

Foi escrito mais um capítulo, na longa novela de captura de grandes quantidades de cocaína na Guiné-Bissau.

A droga chegou à Guiné-Bissau a partir de uma rede internacional, com ramificações na Bolívia, passando pelo Brasil, Senegal, Gâmbia, Serra-Leoa até Bissau.

Ainda não se sabe qual a quantidade exacta. Fala-se que seriam mais de mil quilogramas. A Polícia Judiciária está no encalço do produto ilícito e neste momento já foram detidas seis pessoas, entre civis e militares.

No imediato, a Polícia Judiciária deteve uma viatura, assim como grande quantidade de dinheiro em espécie.

A PJ acredita que, para a próxima semana, serão detidas mais pessoas em conexão com este novo carregamento da droga que chegou à Guiné-Bissau.

Nos meios políticos e diplomáticos em Bissau e até nas conversas de esquina o assunto é o tema do dia, com todos a querem saber quem está implicado no assunto.

Uma coisa é certa, a Polícia Judiciária acredita que pessoas bem colocadas na sociedade guineense estarão envolvidas.

Ouça aqui a correspondência de Mussá Baldé.

Correspondência Mussa Baldé 5 11 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro