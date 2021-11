Airbus A-340 retido no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau

Desde quarta-feira um Airbus A-340 está proibido de abandonar a placa do aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau. A medida foi tomada pela Agência da Aviação Civil da Guiné-Bissau, seguindo instruções do governo guineense.

Fontes que acompanham o processo indicam que o aparelho teria feito escala em Bissau, depois de ter levantado o voo na vizinha Gâmbia. A tripulação turca da aeronave teria deixado Bissau há alguns dias.

Contactada pela RFI, fonte da Agência da Aviação Civil admitiu que existe uma ordem de proibição de descolagem do aparelho, mas disse tratar-se de procedimento de rotina.

A questão que vários analistas guineenses colocam é se não este Airbus A-340 retido no aeroporto de Bissau está relacionado com o caso de tráfico de droga que a Polícia Judiciária está a investigar nos últimos dias, processo no qual seis pessoas, entre civis e militares, foram detidas.

Este novo caso de droga na Guiné-Bissau estaria relacionado com uma rede internacional de tráfico com ramificações desde a Bolívia, passando pelo Brasil e vários países da África Ocidental até chegar à Guiné-Bissau.

Os mesmos analistas lembram o caso de um outro avião, um Falcon, que continua a apodrecer na pista da parte militar do aeroporto de Bissau, depois de ter sido apreendido pela justiça guineense, em ligação com tráfico de droga. O caso decorreu em 2009 e o avião vinha da Venezuela, transportando cerca de 500 quilogramas de cocaína pura.

