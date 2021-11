Guiné-Bissau

Sociedade civil guineense acusa deputados de não discutirem problemas do país

Um dos pontos em agenda da sessão que teve início no dia 4 de Novembro e deve durar até 15 de Dezembro no Parlamento da Guiné-Bissau, era um debate sobre o Estado da Nação. Mas, à última da hora, na passada quinta-feira, os deputados suprimiram esse ponto. A sociedade civil guineense não gostou do gesto e vários sectores acusam os deputados de falta de sensibilidade para com os verdadeiros problemas que afectam os guineenses.