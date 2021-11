Presidente Umaro Sissoco Embalo convoca presidente de parlamento

O presidente da assembleia nacional popular esteve em audiencia de trabalho com o presidente da república, numa audiência durante a qual não foi abordada a espinhosa questão da reforma constitucional.Tem havido especulação sobre uma eventual dissoluçao do parlamento.

Publicidade Continuar a ler

Não há perspectivas de uma dissolução próxima do Parlamento da Guiné-Bissau.

Foi isso mesmo que transpareceu nas declarações do presidente do parlamento, Cipriano Cassama, a saída de uma audiência de trabalho que manteve a 8 de Novembro de 2021 com o Presidente da República,Umaro Sissoco Embalo.

Umaro Sissoco Embalo e Cipriano Cassama analisaram a vida do país, cada um informou a sua agenda dos trabalhos e prometeram encontrar mecanismos, para a pacificação definitiva da Guiné-Bissau.

Foi o que declarou à imprensa Cipriano Cassama.

"Falamos também da vida do país, como o país está neste momento. Como é que podemos encontrar uma solução para estabilizar e trazer a paz definitivamente à Guiné-Bissau. Entre outras coisas, não quero avançar. Penso que essa cordialidade que se constatou hoje vai-se manter porque ele é o chefe de Estado e são suas prerrogativas.Eu enquanto, segunda figura do Estado, estou à disposição de Sua Excelência o Sr Presidente da República".

Quanto à polémica questão da revisão constitucional, que divide o parlamento da presidência da República, Cipriano Cassama, disse que o assunto não foi abordado na reunião, mas reafirmou que a iniciativa da revisão da Constituição é da exclusiva competência do parlamento.

Cassama também afirmou que, o Presidente Sissoco Embalo compreendeu essa realidade.

Ouça aqui a correspondência de Mussá Baldé.

Correspondência de Mussa Baldé do dia 8 de Novembro de 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro