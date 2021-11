Deputado do MADEM-G15 diz que A-340 aterrou em Bissau sob ordens do PR

O deputado José Carlos Monteiro, que preside à comissão parlamentar de Defesa, disse que, pelas informações que tem em sua posse, o pedido de aterragem do aparelho vindo da Gâmbia partiu da presidência da República.

Depois de uma visita realizada ao Aeroporto de Internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, para se investigar a situação de um avião retido em Bissau, o deputado do MADEM-G15, partido do chefe de Estado Sissoco Embaló, José Carlos Macedo Monteiro, garantiu que foi o Presidente guineense quem pediu a vinda do avião.

O governo criou uma comissão de inquérito integrada por quatro ministros para esclarecer as circunstâncias da vinda do avião.

Segundo o presidente da comissão parlamentar, José Carlos Macedo Monteiro, a comissão foi informada pelas autoridades competentes aeroportuárias que só receberam documentos de pedido da aterragem do aparelho "minutos antes de chegar a Bissau".

O analista político Rui Landim não acredita na seriedade do governo para o esclarecimento do caso e diz que é tudo uma brincadeira "num país que deixou de existir há muito tempo".

Rui Landim não compreende que seja o ministro do Comércio a presidir à comissão e aponta o tempo curto que a comissão tem para averiguar e esclarecer o caso.

O analista não entende o motivo que levou o governo a criar uma comissão de inquérito de um assunto que o próprio governo deveria precaver.

Entretanto, o parlamento também anunciou que vai convocar os ministros do Interior, Botche Candé, e o dos Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, para que venham ao hemiciclo esclarecer as circunstâncias da vinda do avião ao país e o que traz o aparelho.

