Ameaças contra deputado José Carlos Monteiro em Guiné-Bissau vão ser apuradas

Sede da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau. O deputado José Carlos Monteiro afirmou a 12 de Novembro de 2021 que tem recebido ameaças que atentam contra a sua integridade física.A Liga Nacional dos Direitos Humanos pediu as autoridades guineenses para velar pela segurança de todos os deputados do país.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos decidiu inteirar-se sobre alegadas ameaças ao deputado José Carlos Monteiro. A referida organização aproveitou igualmente para confirmar a veracidade dos factos.

Publicidade Continuar a ler

Após uma conversa de cerca de uma hora na sede do parlamento, o presidente da Liga dos Direitpos Humanos da Guiné-Bissau, o advogado Augusto Mário da Silva, declarou aos jornalistas que, de facto o deputado tem sido alvo de ameaças de morte, uma situação que a Liga condena de forma veemente, segundo as palavras de Augusto Mário da Silva.

O deputado José Carlos Monteiro informou ao presidente da Liga dos Direitos Humanos que todos os dias recebe chamadas telefónicas com ameaças à sua integridade física, mas que, pensando bem, vai continuar no cargo de presidente da comissão parlamentar para a área de Defesa e Segurança.

No dia 11 de Novembro de 2021 , o deputado ponderou abandonar o lugar devido às ameaças à sua pessoa.

A Liga instou o ministro do Interior, Botche Candé, a garantir a segurança do deputado José Carlos Monteiro como de todos os deputados envolvidos nas investigações sobre as circunstâncias da vinda do avião da polémica.

O presidente da Liga dos Direitos Humanos, que falava em nome das demais organizações da sociedade civil, pediu ao parlamento para continuar com as investigações das circunstâncias da vinda do avião, assin como sugeriu que seja solicitada uma ajuda internacional para descobrir a verdade material sobre o caso do avião.

Ouça aqui a correspondência de Mussa Baldé.

Correspondência de Mussa Baldé do dia 12 de Novembro de 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro