Celebração do dia das Forças Armadas em clima de crispação na Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló e Nuno Nabiam, aquando da investidura deste último como chefe do governo guineense no dia 29 de Fevereiro de 2020, em Bissau.

Esta terça-feira é dia de festa na Guiné-Bissau. O país está a celebrar a data de criação das Forças Armadas. No entanto, continua a tensão entre o Primeiro-ministro e o Presidente da Guiné-Bissau, tudo por causa de um avião Airbus A340 que o Governo mandou reter no aeroporto de Bissau.

O Governo suspeita que o aparelho esteja a transportar carga ilícita, o Presidente defende que é uma tentativa de desviar as atenções sobre o tráfico de droga no país. O Primeiro-ministro vai pedir peritagem internacional para esclarecer o caso.

Em nota de imprensa distribuída na segunda-feira, o gabinete do Primeiro-ministro informa que Nuno Nabiam vai pedir uma investigação externa para perceber quais foram as reais circunstâncias que ditaram a vinda do avião até Bissau e o que traz a bordo.

Ainda que o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, tenha dito que o caso do avião não tem nada de anormal, que tudo não passa de uma tentativa de desviar as atenções sobre o combate ao tráfico de droga no país que o próprio está a travar, o Governo continua a considerar que o avião está envolto em suspeições.

Para o Governo, a acção de peritos internacionais a serem contratados para inspeccionar o avião, vai permitir tirar a limpo toda a suspeição e ainda ajudar a Guiné-Bissau "a estancar o fluxo de passagem e transbordo de bens ilícitos especialmente armamento ilegal e drogas para a região da África Ocidental”.

Entretanto, à margem dessa guerra aberta entre o Primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, o país assinalou esta terça-feira, com pompa e circunstância, o 56º aniversário da criação das Forças Armadas.

A grande festa ocorreu no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, perante uma moldura humana, dos presidentes do Senegal e da Libéria, bem como de vários dignitários africanos convidados. O Primeiro-ministro, Nuno Nabiam, esteve igualmente presente nas celebrações.

