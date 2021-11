Sissoco Embaló:"Promessas da independência ficaram por concretizar"

O chefe de Estado Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que as promessas que foram feitas na altura da independência da Guiné-Bissau ainda estão por cumprir. O Presidente voltou a falar da “geração do concreto” e num sentimento de esperança renovada num futuro melhor.

Vestido de farda militar, Umaro Sissoco Embaló inclinou-se perante a memória dos combatentes pela independência da Guiné-Bissau, felicitou as Forças Armadas e deixou uma mensagem aos guineenses.

“Muitas das promessas da independência, que acompanharam a minha geração, ficaram por concretizar. Limitar as oportunidades de formação, desemprego persistente, a dura experiência de frustração, pobreza marcaram muito a minha geração. E não é por acaso que eu falo na geração do concreto que é uma forma de exprimir um sentimento de grande insatisfação e ao mesmo tempo um sentimento de esperança renovada, num futuro melhor.

O Estado guineense atravessou períodos de grande turbulência política, numa associação de golpes militares em decorrência de uma guerra civil e crises institucionais recorrentes. Perdemos perto de metade dos 48 anos de independência, com a Guiné-Bissau mergulhada em crises políticas, todas essas crises provocaram um impacto negativo nas instituições políticas e na vida económica e social do nosso país, afirmou.

O Presidente desafiou, ainda, os guineenses para um novo desígnio nacional que traga o desenvolvimento que o país aguarda há muito tempo.

As celebrações do 56º aniversário da criação das Forças Armadas e as festividades do 48º da independência nacional ficaram marcadas pelo claro desentendimento entre o Presidente Embaló e o primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Durante toda a celebração, no Estádio 24 de Setembro, o Presidente ignorou por completo a figura do primeiro-ministro desvalorizou o incidente, reiterando que relações com Umaro Sissoco Embaló são normais.

Com a colaboração de Mussá Baldé.

