Guiné-Bissau

Reunião do Conselho de Estado da Guiné-Bissau em atmosfera de crispação

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló em Paris no passado dia 15 de Outubro de 2021. © AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 2 min

Realizou-se esta quarta-feira a reunião do Conselho de Estado convocada pelo Chefe de Estado, um encontro durante o qual foi abordada a situação política e social do país num momento em que o dossier da revisão constitucional continua a gerar controvérsia e igualmente numa altura em que emergiram desacordos entre o Presidente da República e o chefe do governo, ao ponto de Umaro Sissoco Embaló declarar há dias que "se um dia não o quiser lá, demite-o".