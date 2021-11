Guiné-Bissau: PR dá posse a 7 novos juízes do Supremo Tribunal Justiça

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deu hoje posse a 7 novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

Sem se referir à situação política do país, o Presidente Umaro Sissoco Embaló afirmou que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça têm aqui uma nova oportunidade para resgatar a credibilidade do órgão e voltar a ganhar a confiança dos guineenses.

O chefe de Estado disse que a Supremo Corte Judicial guineense caiu no descrédito nas últimas eleições presidenciais que o próprio disputou numa segunda volta com Domingos Simões Pereira.

"No último período eleitoral, em 2019, o Supremo Tribunal de Justiça, como todos sabem, esteve longe de satisfazer as expectativas legítimas da nossa comunidade. Naquele momento, politicamente muito crítico, para a democracia e para a estabilidade política para o nosso país, o STJ não esteve à altura das suas reponsabilidades, falhou", começou por referir o Presidente.

Umaro Sissoco Embaló recordou depois o período de crise que o país viveu devido à polémica em torno da eleição do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

"Por causa dessa falência, no STJ, a sociedade guineense e as nossas instituições ficaram expostas ao perigo da eclosão de uma crise de posse eleitoral, com consequências imprevisíveis. Foi um momento muito complicado, dramático e foi muito difícil de evitar o pior. Senhores veteranos, juízes conselheiros, esse passado recente é uma fonte de ensinamentos e é preciso aprender com os erros que foram cometidos. O STJ tem a grande responsabilidade de restaurar a sua boa imagem e, assim reconquistar a confiança dos guineenses", disse ainda o chefe de Estado.

O Supremo Tribunal de Justiça guineense, que tem estado no centro de uma acesa polémica entre os juízes, deve eleger um novo Presidente, no próximo dia 10 de dezembro.

O Presidente do órgão, Mamadú Saido Baldé, juiz eleito no passado mês de maio, morreu, de forma repentina, no passado mês de agosto.

