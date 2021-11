Guiné-Bissau: Funcionários públicos saíram à rua para pedir melhoria das condições laborais

Após cerca de nove meses de greve na Função Pública, os funcionários públicos, enquadrados na central sindical - União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG) - saíram hoje às ruas para demonstrar desagrado pela forma como o país está a ser dirigido.

Publicidade Continuar a ler

O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG), Júlio Mendonça, disse aos jornalistas que as manifestações de desagrado dos trabalhadores da Função Pública devem continuar até que os governantes mudem a forma como estão a conduzir o país.

Júlio Mendonça disse que, por exemplo, é inaceitável que o servidor público continue a auferir menos de 100 francos CFA como salário mínimo nacional quando os governantes auferem, nas suas palavras, subsídios milionários.

Para protestar contra isso e outras coisas, a UNTG juntou hoje centenas de pessoas num percurso de cerca de três quilómetros.

Na manifestação, que decorreu sem incidentes com a polícia, os sindicalistas dirigiam palavras de ordem tais como “Estamos contra a actuação do Governo, contra o comportamento dos deputados e contra o Orçamento Geral do Estado'' que estão a propor ao país.

Júlio Mendonça disse aos jornalistas que a luta dos sindicatos é para continuar até que os direitos dos trabalhadores forem cumpridos.

Os trabalhadores exigem do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência Guiné-Bissau 20/11/2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro