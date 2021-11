Sumaila Djalo: “Mexidas na Procuradoria não passam de uma encenação do regime guineense”

O presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, procedeu ontem a uma mudança na chefia da Procurador-Geral da República. Saiu Fernando Gomes e regressou ao pelouro Bacari Biai.

Fernando Gomes, ex-procurador-geral da República da Guiné-Bissau, pediu a demissão, no sábado 20 de Novembro, por “motivos pessoais”.

Fernando Gomes pediu a demissão do cargo ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, após o regresso do chefe de Estado, que aconteceu na sexta-feira à noite, de uma viagem à Nigéria.

Umaro Sissoco Embaló acabou por exonerar Fernando Gomes e nomeou Bacari Biai para o cargo de Procurador-geral da República da Guiné-Bissau.

Quanto a Fernando Gomes é agora conselheiro especial do chefe de Estado guineense.

Recorde-se que Bacari Biai, que dirigia o gabinete da Interpol em Bissau, é um antigo magistrado do Ministério Público, ex-director da Polícia Judiciária e já tinha assumido as funções de procurador-geral da República. No entanto Bacari Biai tinha pedido a demissão do cargo de Procurador-Geral da República em Junho de 2019.

Bacari Biai regressa agora a esse mesmo cargo.

Para o analista político guineense, Sumaila Djalo, antigo porta-voz do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados, as mexidas na Procuradoria "não passam de uma encenação do regime".

Sumaila Djalo, antigo porta-voz do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados 21-11-2021

