Guiné-Bissau: 67% das mulheres vítimas de violência

Na Guiné-Bissau é divulgado esta quinta-feira, 25 de Novembro, um estudo para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O estudo revela que 67% de mulheres guineenses já sofreram algum tipo de violência por parte de homens. A maioria das situações não foi denunciada à justiça.

Publicidade Continuar a ler

O projecto Emancipação e Direitos das Meninas e Mulheres na Guiné-Bissau terminou no mês de Abril e é apresentado neste dia para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

O estudo baseia-se num inquérito que abrangeu indicadores internacionais de violência contra a mulher por parceiro ou membros da família, abordando os vários tipos de violência; física, psicológica, sexual e económica. "Aplicámos este inquérito a 1.022 mulheres que, anónima e voluntariamente se disponibilizaram para responder, nas regiões de Gabu e Bafatá, no leste, e Quinara e Tombali", descreve a gestora de Programa na ONG portuguesa Fundação Fé e Cooperação, Rita Pais.

63% das mulheres que tem ou tiveram um parceiro afirmam terem sofrido de pelo menos um tipo de violência. "Entra as 978 mulheres que indicaram ter ou já ter tido um parceiro, quase metade referiu ter sofrido de violência psicológica, um quarto diz ter sofrido violência económica, 38% indicou ter sido vítima de violência física e 22% violência sexual. Sobre a violência por não-parceiro, foram recolhidos dados sobre duas tipologias de violência: física e sexual. Das 1.022 inquiridas, 300 reportaram terem sido vítimas de violência física no seio familiar, 80% indicou que o pai era o agressor", apontou.

Rita Pais, ONG portuguesa Fundação Fé e Cooperação, FEC

A União Europeia financiou este estudo conduzido por três organizações que actuam na Guiné-Bissau, entre as quais a Fundação Fé e Cooperação (FEC), o estudo, no âmbito do projecto Emancipação e Direitos das Meninas e Mulheres na Guiné-Bissau.

Os dados recolhidos pela Organização Não-governamental portuguesa Fundação Fé e Cooperação (FEC), apontam que "67%, 687 mulheres, mencionaram terem sido vítimas de pelo menos um tipo de violência. Não nos foi possível traçar um perfil de vítima em relação à etnia, religião, região de residência ou escolaridade, o que demonstra que a violência contra as mulheres é transversal, não depende de nenhum destes factores", indica a gestora de Programa na ONG, Rita Pais.

Quanto à mutilação genital feminina, "60% indicou ter sido vítima desta prática que é um crime na Guiné-Bissau desde 2011. Metade das mulheres inquiridas considera que a violência doméstica é aceitável. Poucas são as mulheres que denuncia, apenas 21% denunciaram situações de violência e das que denunciaram não viram resposta por parte das autoridades", descreve.

Rita Pais, gestora de Programa na ONG portuguesa Fundação Fé e Cooperação

Neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres o Secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, pediu "mudanças para eliminar a violência contra as mulheres".

A violência contra as mulheres e em particular a violência doméstica é uma questão sensível, sublinha Rita Pais. "A grande parte das mulheres considera ainda que é aceitável porque há questões culturais e relacionadas com questões económicas e oportunidades que elas conseguem aceder. Na verdade não conhecem os mecanismos de denúncia e têm vergonha de denunciar", alertando para o facto de a denúncia sem estruturas de suporte ao nível social pode colocar a vítima "em maior risco, em maior perigo de vida".

"Um tema que exige uma abordagem sistémica e recomenda-se que se continuem a implementar acções de sensibilização, de formação, nomeadamente, sobre as leis em vigor. A violência doméstica é um crime público desde 2014 na Guiné-Bissau", conclui.

Gestora de Programa na ONG portuguesa Fundação Fé e Cooperação

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro