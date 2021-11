Guiné-Bissau: Lançado estudo para a construção do porto de Buba

O chefe de Estado guineense lançou hoje os trabalhos de estudo de viabilidade para a construção do porto comercial e mineiro sobre o rio Grande Buba, a maior obra de engenharia civil do país. Umaro Sissoco Embaló salientou que esta obra resulta da "credibilidade" que a Guiné-Bissau recuperou junto dos parceiros externos.

O Presidente guineense disse hoje que o país está preparado para arrancar com as obras do porto de Buba. Umaro Sissoco Embalo referiu que o porto de Buba é uma infra-estrutura estratégica para o país, que só é possível pelo novo rumo que a Guiné-Bissau está a tomar.

"Não tenhamos ilusões, o relançamento, hoje, do projecto estruturante do porto comercial e mineiro de Buba é um sucesso na nossa diplomacia económica. A nossa diplomacia económica que é fruto da nossa credibilidade externa. É uma prova de confiança que conseguimos recuperar junto dos interlocutores políticos, parceiros financeiros e económicos da Guiné-Bissau", explicou.

Em 2019, o Banco Africano de Desenvolvimento doou ao governo da Guiné-Bissau dois milhões de dólares para custear o estudo que nunca avançou devido à instabilidade governativa no país.

Se for construído o porto de Buba será a maior obra de engenharia civil na Guiné-Bissau, com 18 metros de profundidade. A infra-estrutura vai permitir o escoamento de bauxite da região de Boé e ainda a atracagem em simultâneo de três navios de até 70 mil toneladas.

O maior porto de acostagem de navios comerciais de que dispõe a Guiné-Bissau, neste momento, é o porto comercial de Bissau que tem capacidade para receber navios de até 10 toneladas.

