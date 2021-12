Guiné-Bissau/Política

Partido da Renovação Social contesta interferências de Presidente Embaló

Sede do PRS em Bissau. O partido bissau-guineense pediu ao Presidente Umaro Sissoco Embaló, para não se imiscuir nos seus assuntos internos. O Partido da Renovação Social, tem o seu congresso agendado para 16 a 19 de Dezembro de 2021. © rfi/Mussá Baldé

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Na semana passada o Presidente da Guiné-Bissau reuniu-se com a direcção do Partido da Renovação Social e alguns candidatos à presidencia do partido, para lhes exortar a suspender os trabalhos do seu 6º Congresso agendado para este mês de Dezembro. O pretexto seria o surgimento de uma terceira vaga de contaminação de covid-19. Cinco dos treze pré-candidatos à liderança do PRS não concordaram e, através de uma carta aberta, pedem ao Ppresidente que não interfira nos assuntos do partido.