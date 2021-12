Guiné-Bissau: medidas de combate à COVID restrigem mobilidade de pessoas

Cartaz de prevenção do COVID-19 divulgado pelo Ministério da Saúde da Guiné-Bissau. As autoridades guineenses decidiram endurecer as regras de controlo da doença no país a partir de 7 de Dezembro de 2021, para lutar contra a propagação da variante Ómicron.

Na Guiné-Bissau as autoridades estão desde terça-feira a controlar o uso da máscara obrigatória e o uso do cartão de vacinação. O país procura endurecer o dispositivo de luta contra a Covid-19 para evitar, também, casos da variante Ómicron.

Com a variante Ómicron do novo coronavirus em Portugal e anunciado também no Senegal, dois países com uma ligação importante com a Guiné-Bissau, as autoridades sanitárias endureceram as medidas de controlo da mobilidade de pessoas.

A partir de 7 de Dezembro de 2021 entrar num serviço público, escolas, estabelecimentos hospitalares e em todos os postos de fronteiras da Guiné-Bissau só pode ser mediante apresentação de cartão de vacinação completa e uso de máscara facial.

Nas ruas de Bissau é visível, que a polícia está a parar pessoas para lhes perguntar pelo cartão da vacina, assim como a exigir o uso correcto de máscara.

O Alto Comissariado contra a Covid-19 vai exigir aos passageiros que cheguem ao país, sobretudo de Portugal e do Senegal, a realização de testes rápidos para quem entra no aeroporto internacional Osvaldo Vieira e nos postos terrestres.

Até à data, quem chegasse ao aeroporto era obrigado apenas a mostrar o cartão de vacina, bem como um documento a comprovar que tem um teste PCR negativo.

Apesar de várias campanhas de vacinação, apenas cerca de 35% da população-alvo tem a imunização completa na Guiné-Bissau.

Continua a crença entre os guineenses, de que a vacina contra a covid-19 poderá trazer outras consequências à pessoa imunizada.

Perante a ameaça da variante Ómicron, as autoridades querem endurecer medidas, para obrigar as pessoas a se vacinarem.

Ouça aqui a correspondência de Mussá Baldé.

Correspondência Mussá Baldé 7 12 2021

