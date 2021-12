Guiné-Bissau: Parlamento debate Orçamento Geral do Estado

Na Guiné-Bissau, o Parlmento já está a debater o Orçamento Geral do Estado, apresentado, esta quarta-feira, pelo primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Os deputados têm em mãos, desde quarta-feira, a proposta de Orçamento Geral do Estado. O primeiro-ministro, Nuno Nabiam, acredita que existe um consenso geral sobre a necessidade da sua aprovação.

A proposta do Orçamento para 2022 é no valor de 246 mil milhões de francos cfa (cerca de 375 milhões de euros), contra os 386 milhões de euros de 2021.

O Orçamento actual tem um défice de cerca de 67 mil milhões de francos cfa (mais ou menos 102 milhões de euros).

O governo já deu instruções ao ministro das Finanças, João Fadiá, no sentido de contrair empréstimos, junto do mercado financeiro internacional para tapar o défice.

Após apresentar a proposta aos deputados, o primeiro-ministro salientou o caráter restritivo do Orçamento, mas disse que vai trabalhar para melhorar a vida dos guineenses.

Nuno Nabiam anunciou que vai haver restrições de gastos nomeadamente, “suspensão de novas admissões, contratações, reclassificação, equiparação, promoções na Função Pública, movimentação do pessoal diplomático e mudanças de categoria”.

Na divisão do bolo orçamental, 56,8% vão ser aplicados no pagamento de salários, bens e serviços, juros e transferências, 29% em despesas de investimento e 14,2% nos chamados encargos do Tesouro Público.

Outra grande aposta do primeiro-ministro é realizar uma execução orçamental que vá ao encontro das recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Guiné-Bissau tenta há vários anos estabelecer um novo programa de cooperação financeira.

