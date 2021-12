Guiné-Bissau: detidos durante horas peritos que inspeccionaram caso de avião

O Primeiro-ministro guineense Nuno Nabiam , aqui no mês de Agosto, afirmou no dia 10 de Dezembro de 2021, que a detenção durante algumas horas, de dois peritos norte-americanos vindos ,à Bissau, inspeccionar um avião suspeito de transportar droga, poderia desencadear um incidente diplomático com os Estados Unidos da América.

© rfi/Aliu Candé