Guineenses com muitas esperanças para 2022, especialmente no sector da energia e construção

O rio Buba, também conhecido como Rio Grande de Buba, é um dos maiores rios da Guiné Bissau, desaguando no Oceano Atlântico. © Wikipedia

As promessas tanto do primeiro ministro como do Presidente da Guiné Bissau, deixam antever um ano mais calmo a nível da contestação social no país e com novos projectos, especialmente a nível energético e a contrução do orto de água profundas no rio Buba, um dos mais importantes do país.