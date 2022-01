Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Troca de palavras acesas entre Umaro Sissoco Embaló e a Igreja católica

Áudio 01:29

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau. © Aliu Candé/RFI

Texto por: Mussá Baldé 2 min

É, digamos, a primeira grande polémica de 2022! O Presidente Umaro Sissoco Embaló desferiu no penúltimo dia de 2021 um forte ataque verbal ao novo bispo de Bissau, convidando Dom José Lampra Cá a entrar para a política ao invés de se imiscuir nos assuntos dos políticos. Um padre guineense saiu em defesa do bispo, também desferindo considerações menos abonatórias à figura do Presidente guineense.