Guiné-Bissau: padre ameaçado de morte por defender Bispo de Bissau no Facebook

O Presidente da República da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embalo. REUTERS/Alberto Dabo

Texto por: Teresa Xavier 3 min

O padre Augusto Mutna Tambá foi alvo de ameaças de morte depois de ter publicado uma carta aberta no Facebook onde defende o Bispo de Bissau, D. Lampra Cá .Por seu turno, o Bispo de Bissau criticou o Presidente da República após uma reunião convocada pelo primeiro-ministro com as várias confissões religiosas.