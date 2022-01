Partido da Renovação Social vai realizar sexto congresso a partir de amanhã

Após quatro adiamentos, finalmente o sexto congresso do Partido da Renovação Social, da Guiné-Bissau, vai mesmo arrancar esta segunda-feira, dia 10 de janeiro. O partido fundado pelo falecido ex-presidente guineense, Kumba Ialá, prepara-se para os próximos embates eleitorais com a meta de superar o desaire das legislativas de 2019 em que saiu de 41 para 21 deputados no parlamento.

A informação foi transmitida hoje por Orlando Viegas, presidente da comissão organizadora do congresso, que tem como lema: "Legado Político de Kumba Ialá face aos desafios de desenvolvimento”.

O congresso deverá juntar 901 delegados e decorrerá entre segunda e quinta-feira, na localidade de Gardete, próximo de Bissau. 10 candidatos perfilam para a presidência do PRS e dois para o cargo de secretário-geral.

Os adiamentos sucessivos da data do congresso têm sido relacionados com o facto de o presidente cessante e candidato à reeleição, Alberto Nambeia, se encontrar em tratamento médico no estrangeiro.

Confrontado com a situação, o presidente da comissão organizadora do congresso, Orlando Viegas, negou aquelas alegações para dizer que tudo se deveu à falta de dinheiro, situação que já foi ultrapassada. A grande questão agora é saber se Alberto Nambeia estará ou não na sala do congresso amanhã.

Fontes bem posicionadas no PRS indicaram que Nambeia viajou no sábado de Lisboa para Bissau e deverá marcar presença no congresso.

