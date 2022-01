CAN 2022: Guiné-Bissau procura primeiro triunfo no CAN

Baciro Candé (centro), seleccionador da Guiné-Bissau, e Bura (direita), médio dos Djurtus, em conferência de imprensa antes do jogo frente ao Sudão.

Dia D para a selecção guineense de futebol no Campeonato Africano das Nações. Nesta terça-feira 11 de Janeiro de 2022, os Djurtus defrontam o Sudão na primeira jornada do Grupo D, em Garoua, nos Camarões, país anfitrião.

A Guiné-Bissau entra em acção no Campeonato Africano das Nações de futebol, edição 2022. Os guineenses, que participam pela terceira vez consecutiva na prova, procuram o primeiro triunfo no CAN.

Recorde-se que em 2017 no Gabão, os Djurtus empataram a uma bola frente ao país anfitrião, mas foram derrotados pelos Camarões, 1-2, e pelo Burkina Faso, 0-2.

Já em 2019 no Egipto, a Guiné-Bissau perdeu duas vezes, frente aos Camarões por 2-0 e frente ao Gana também por 2-0, e empatou sem golos frente ao Benim.

Nesta edição de 2022, que se devia ter realizado em Janeiro de 2021, os atletas, comandados pelo seleccionador Baciro Candé, vão tentar alcançar esse primeiro triunfo perante o Sudão, nação que defrontaram duas vezes, na fase de qualificação para o Mundial de 2022, com um saldo positivo, um triunfo por 4-2 e um empate sem golos.

Em entrevista exclusiva à RFI, Jonas Mendes, guarda-redes de 32 anos da Guiné-Bissau, admitiu que o jogo não será fácil, isto apesar dos Djurtus terem derrotado o Sudão na fase de qualificação para o Mundial de 2022.

Jonas Mendes, guarda redes guineense, 11/1/2022

Em conferência de imprensa, Bura, médio de 26 anos dos Djurtus, também afirmou que este jogo nada tem a ver com os dois anteriores.

Bura, médio guineense, 11/1/2022

Apesar de várias ausências devido a casos de Covid-19, Baciro Candé, seleccionador da Guiné-Bissau, afirmou que o importante é tentar alcançar um resultado positivo.

Baciro Candé, seleccionador da Guiné-Bissau, 11/1/2022

Recorde-se que o outro jogo deste grupo D vai opor a Nigéria ao Egipto, nação comandada pelo treinador português Carlos Queiroz.

O CAN decorre nos Camarões até dia 6 de Fevereiro de 2022.

