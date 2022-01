#Covid-19/Guiné-Bissau

Covid-19: Variantes Ómicron e Gama em circulação na Guiné-Bissau

Áudio 01:31

Cartaz de prevenção do COVID-19 © Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau

Texto por: Mussá Baldé 2 min

O secretário-executivo do Alto Comissariado contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, o médico Plácido Cardoso, alerta que a evolução da pandemia é preocupante no país. As variantes Ómicron e Gama estão a circular, de acordo com os resultados preliminares de estudos de sequenciação do genoma.