CAN 2022: Guiné-Bissau dominou mas empatou frente ao Sudão

Os Djurtus no CAN 2022 que decorre nos Camarões.

A Guiné-Bissau defrontou e empatou sem golos frente ao Sudão, no Estádio Roumdé Adjia em Garoua, no norte dos Camarões, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo D.

Terceira participação e terceiro empate no CAN. A Guiné-Bissau esteve a um passo de vencer o jogo, mas acabou por empatar sem golos.

Após 4 derrotas e dois empates no Campeonato Africano das Nações, os Djurtus arrecadaram mais um empate, sem golos frente ao Sudão, na edição 2022 nos Camarões.

Primeira parte em sentido único

Os guineenses entraram melhor no encontro e conseguiram criar oportunidades com particular destaque para os extremos sempre em movimento, Mama Baldé e Piqueti.

A melhor oportunidade foi para Joseph Mendes que, após um livre apontado por Moreto Cassamá, cabeceou para a baliza, mas a bola bateu no poste.

No fim da primeira parte, o empate persistia apesar da posse de bola será favorável à Guiné-Bissau

Grande penalidade falhada e empate no fim

A segunda parte começou como a primeira. A bola estava nos pés dos guineenses que tentavam o tudo por tudo para chegar ao golo e vencer pela primeira vez na prova.

A maior oportunidade para os Djurtus foi aos 82 minutos com uma grande penalidade assinalada após uma falta do guarda-redes sudanês, Ali Aboeshren, sobre o avançado Steve Ambri.

O médio guineense do Monaco em França, Pelé, tomou a responsabilidade de marcar a grande penalidade, no entanto o remate foi desviado pelo guarda-redes sudanês.

Piqueti, na recarga, rematou forte e a bola bateu na trave do Sudão. Uma dupla oportunidade para os guineenses, mas a bola teimosamente não queria entrar.

Os Djurtus tiveram muitas oportunidades, a última sendo um cabeceamento de Frédéric Mendy em cima do minuto 90 mas o guarda-redes conseguiu agarrar o esférico.

Neste jogo houve de tudo a favor da Guiné-Bissau: poste, trave, grande penalidade. Só faltou mesmo um tento para alcançar a primeira vitória no CAN.

Na tabela classificativa, Nigéria ocupa o primeiro lugar no Grupo D com 3 pontos, à frente da Guiné-Bissau e do Sudão, ambos com um ponto.

Recorde-se que no outro encontro do dia em Garoua, a Nigéria venceu por 1-0 o Egipto com o único tento a ser apontado pelo avançado do Leicester, Kelechi Iheanacho.

Na próxima jornada, a 15 de Janeiro de 2022, os Djurtus defrontam o Egipto, enquanto os sudaneses medem forças com a Nigéria.

De notar que os dois primeiros de cada grupo se apuram para os oitavos-de-final, bem como os quatro melhores terceiros em seis grupos.

