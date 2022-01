CAN 2022: Guiné-Bissau quer alcançar primeiro triunfo frente ao Egipto

A Guiné-Bissau defronta neste sábado 15 de Janeiro o Egipto num jogo a contar para o Grupo D do Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre nos Camarões. O triunfo é imperativo para os Djurtus que empataram na primeira jornada sem golos frente ao Sudão.

Publicidade Continuar a ler

Uma vitória neste sábado em Garoua, no norte do país, pode permitir aos Djurtus garantir um apuramento inédito para os oitavos-de-final da prova.

No entanto, a tarefa não será fácil frente ao Egipto, selecção que venceu sete vezes o Campeonato Africano das Nações e que perdeu no primeiro jogo perante a Nigéria por 1-0.

Os guineenses também não entraram da melhor maneira visto que empataram sem golos frente aos sudaneses.

Jonas Mendes, guarda-redes e capitão da seleção guineense, afirmou que o Egipto é uma equipa complicada, mas não tem medo dos egípcios e da estrela Mohamed Salah, ele que começou por admitir que estava feliz por regressar após um isolamento devido à Covid-19.

Jonas Mendes, guarda-redes da Guiné-Bissau 15-01-2022

Para Ivanildo, Team Manager da Guiné-Bissau e antigo jogador, as duas equipas têm o mesmo objetivo, garantir um lugar nos oitavos.

Ivanildo, Team Manager da Guiné-Bissau 15-01-2022

A Guiné-Bissau defronta o Egipto em Garoua, no norte do país, pelas 20h, hora local, menos uma hora em Bissau.

Os Djurtus vão jogar sem a presença do selecionador Baciro Candé no banco de suplentes, visto que está positivo à Covid-19.

De referir que no outro encontro do Grupo D, a Nigéria mede forças com os sudaneses. Um triunfo nigeriano garante desde já o apuramento para os oitavos.

Na tabela classificativa, a Guiné-Bissau ocupa o segundo lugar com um ponto, os mesmos do que os sudaneses, e a dois do líder, a Nigéria. Recorde-se que o Egipto está na última posição sem nenhum ponto após a derrota por 1-0 frente à Nigéria.

Recorde-se que duas selecções já carimbaram o passaporte para a fase seguinte, os Camarões e Marrocos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro