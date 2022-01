Líder da oposição na Guiné-Conacri pede apoio a Bissau

Na Guiné-Bissau, o Presidente Umaro Sissoco Embaló recebeu, esta segunda-feira, Cellou Dallen Diallo, líder da União das Forças Democráticas da Guiné-Conacri. Em declarações aos jornalistas, Dallen Diallo disse ter pedido a Sissoco Embaló que ajude a convencer os militares que assumiram o poder em Conacri sobre a necessidade de um processo de transição que envolva os partidos políticos.

Figura da oposição na Guiné-Conacri, Celou Dallen Diallo, disse ter ido a Bissau para, em primeiro lugar, apresentar condolências ao Presidente Umaro Sissoco Embaló pelo recente falecimento do ministro da Justiça, Mamadu Iaia Djaló.

Celou Dallen Diallo disse também ter aproveitado a audiência com o Presidente guineense para falar da situação em Conacri. Ele afirmou que os militares quando assumiram o poder, em Setembro passado, prometeram desencadear um processo de transição inclusivo mas, neste momento, o nível do diálogo com os partidos políticos é quase inexistente.

O líder da União das Forças Democráticas da Guiné (UFDG) saudou o encontro tido, na sexta-feira, em Conacri, entre os partidos políticos e o Presidente de transição, Mamadi Doumboya, mas espera que Umaro Sissoco Embaló pressione ainda mais os militares que assumiram o poder em Conacri para se abrirem mais ao diálogo.

Cellou Dallen Diallo quer que o processo de transição seja inclusivo e que o país faça eleições rapidamente para instalar um Governo eleito que possa retomar a cooperação com os seus parceiros. Ele lembrou, ainda, que o país encontra-se suspenso da CEDEAO, da União Africana e tem a sua cooperação suspensa com quase todos os países e parceiros de desenvolvimento.

Mussá Baldé, Bissau, RFI

