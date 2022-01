CAN 2022: Dia de decisões para a Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau defronta a Nigéria na terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre nos Camarões. Os guineenses precisam de um triunfo para ser um dos melhores terceiros colocados para seguir em frente na prova, eles que têm apenas um ponto por enquanto.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial,

Dia D para a Guiné-Bissau neste Campeonato Africano das Nações de futebol. Um triunfo pode permitir um apuramento para os oitavos, enquanto um empate ou uma derrota dita o fim da prova para os Djurtus.

Os guineenses ocupam actualmente o terceiro lugar no Grupo D com um ponto, os mesmos pontos do que os sudaneses. O Egipto está na segunda posição com três pontos, enquanto a Nigéria lidera o agrupamento com seis pontos e já está apurada para os oitavos-de-final.

Nesta quarta-feira 19 de Janeiro, os Djurtus medem forças com a Nigéria no Estádio Roumdé Adjia em Garoua no norte do país.

Em conferência de imprensa, Baciro Candé, selecionador dos Djurtus, admitiu que o jogo não será fácil, mas realçou que o triunfo é imperativo.

Baciro Candé, treinador guineense, também afirmou que o futebol guineense está a evoluir e a crescer cada vez mais.

De referir que no outro encontro do Grupo D, o Egipto mede forças com o Sudão.

O Campeonato Africano das Nações de futebol decorre nos Camarões até dia 6 de Fevereiro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro