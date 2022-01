CAN 2022: Guiné-Bissau fora da prova

A Guiné-Bissau perdeu por 0-2 frente à Nigéria, no Estádio Roumdé Adjia em Garoua no norte dos Camarões, num jogo a contar para a terceira e última jornada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações de futebol.

O encontro era decisivo. Um triunfo poderia permitir um apuramento para os oitavos, enquanto um empate ou uma derrota ditaria o fim da prova para os Djurtus.

Primeira parte, um jogo equilibrado

A Guiné-Bissau e a Nigéria entraram tranquilamente no encontro, com uma grande fase de observação.

Os nigerianos, que trocaram vários jogadores no onze, não tinham o entrosamento da equipa habitualmente titular.

Quanto aos jogadores guineenses tentavam criar perigo sem arriscar muito, para não sofrerem um contra-ataque que acabaria com o sonho dos oitavos-de-final.

Apenas nos últimos minutos da primeira parte, os Djurtus aceleraram e tiveram uma boa oportunidade com um remate de Jorginho que saiu, por pouco, ao lado da baliza do guarda-redes nigeriano, Francis Uzoho.

Nigéria acaba com sonho dos Djurtus

A segunda parte começou com mais ritmo, com as duas equipas à procura do golo para abrir o marcador num estádio repleto e com um excelente ambiente entre os adeptos.

No entanto, aos 56 minutos, os nigerianos conseguiram marcar o primeiro tento do encontro, apontado pelo avançado Umar Sadiq.

A tarefa era cada vez mais complicada para os guineenses que tinham de vencer por 2-1 para chegar aos oitavos-de-final.

Os nigerianos não deixaram essa hipótese acontecer. Aos 79 minutos, o defesa William Troost-Ekong aumpliou a vantagem para a equipa dos ‘Super Eagles’.

O jogo acabou com um triunfo da Nigéria por 0-2, no Estádio Roumdé Adjia em Garoua, que acabou com o sonho dos guineenses.

No outro encontro do Grupo D, o Egipto, comandado pelo treinador português Carlos Queiroz, venceu por 1-0 o Sudão em Yaoundé, a capital camaronesa.

Na tabela classificativa, a Nigéria terminou no primeiro lugar com nove pontos, à frente do Egipto com seis, da Guiné-Bissau e do Sudão, ambos com um ponto.

Os ‘Super Eagles’ foram a única selecção a vencer as três partidas na fase de grupos.

Nigerianos e egípcios seguem em frente na prova.

A Guiné-Bissau, pela terceira participação consecutiva, é eliminada na fase de grupos do Campeonato Africano das Nações de futebol.

