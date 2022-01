Presidente da Guiné-Bissau não nomeará Simões Pereira como primeiro-ministro

Esta terça-feira, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse que se Domingos Simões Pereira for eleito novamente presidente do PAIGC, não o poderá nomear como primeiro-ministro se ele vencer as legislativas de 2023. Sissoco Embaló fala em “razões constitucionais” e em “questão de coerência”.

Publicidade Continuar a ler

O presidente Umaro Sissoco Embaló aproveitou uma visita às obras de requalificação do Hospital Nacional Simão Mendes para dizer o que pensa sobre o futuro político do país. Sem rodeios, disse, por exemplo, que se o PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira, vencer as eleições legislativas do próximo ano não irá nomear Simões Pereira ao cargo de primeiro-ministro.

Disse que nomear Domingos Simões Pereira primeiro-ministro seria uma situação inconstitucional uma vez que aquele não o reconhece como Presidente da Guiné-Bissau.

O chefe de Estado disse que se o PAIGC vencer esse pleito eleitoral, a coabitação vai depender de quem for eleito novo presidente no congresso do partido, previsto para Fevereiro.

“No PAIGC vai depender de quem for eleito. Se for o Domingos Simões Pereira, se é isso que quer saber, por razões constitucionais não o poderei nomear primeiro-ministro, mesmo que seja isso a minha vontade”, afirmou o Presidente.

Umaro Sissoco Embaló falou, ainda, em “questão de coerência” porque o líder do PAIGC não o reconheceu como vencedor das eleições presidenciais de 2019.

“Por uma questão de coerência, nem penso que poderemos coabitar. Eu nas condições dele nem ia tentar sequer, conhecendo a pessoa de Umaro Sissoco Embaló. Como vou nomear alguém que um dia diz que eu sou Presidente da República e noutro dia já diz que sou um autoproclamado”, afirmou o chefe de Estado.

Embaló disse, ainda, que foi reconhecido como Presidente pela comunidade internacional e pelo povo guineense e que não sabe se poderá nomear o PAIGC para o Governo “se ele for presidente” do partido, em referência a Domingos Simões Pereira.

Umaro Sissoco Embaló sublinhou, por isso, que não há condições para “coabitação política”: “Como colegas, amigos, irmãos, podemos falar, agora na política não existem condições para a nossa coabitação e nem com a sua direcção no PAIGC, se vencerem as eleições, terei reservas. Eu sou coerente com a minha posição".

Sissoco Embaló afirmou ainda que a mesma reserva que terá em relação à figura de Domingos Simões Pereira é aquela que vai ter em relação a outros dirigentes do PAIGC em caso de Domingos Simões Pereira vencer o próximo congresso do PAIGC, a realizar em fevereiro.

Sendo mais claro, Umaro Sissoco Embaló avisou que nem que o PAIGC de Domingos Simões Pereira vencesse as legislativas com 102 deputados, o pleno do parlamento guineense, o nomearia primeiro-ministro.

O PAIGC convocou para esta quarta-feira a sua comissão permanente do bureau político e para quinta-feira, 20 de janeiro, dia feriado nacional, convocou o seu Comité Central.

Presume-se que estas declarações do Presidente Sissoco Embalo estarão em análise naqueles dois órgãos do partido.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro